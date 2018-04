In Potsdam hat die dritte und vorerst letzte Runde der Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Gewerkschaften und Arbeitgeber verhandeln über das Einkommen für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem wird eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden gefordert. Die Arbeitgeberseite hat die Forderungen als unrealistisch zurückgewiesen. In den ersten beiden Runden legten sie allerdings kein eigenes Angebot vor. Die dritte Runde ist bis Montag angesetzt, kann aber auch erst am Dienstag oder Mittwoch enden. Eine weitere Runde ist vorerst nicht geplant.

Erstmals nimmt Bundesinnenminister Horst Seehofer an den Gesprächen teil. Im Vorfeld der Tarifrunde hatte er als Verhandlungsführer des Bundes seinen Willen bekundet, bei dieser Tarifrunde zu einem Ergebnis zu kommen. In Potsdam sagte er, er hoffe, dass ein Abschluss gelinge. Die Beschäftigten sollten an der guten wirtschaftlichen Situation teilhaben. Bei seiner Ankunft war er von hunderten Demonstranten mit einem Pfeifkonzert und Sprechchören begrüßt worden.