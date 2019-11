Die legalen Drogen wie Alkohol und Tabak sind allerdings für weit mehr Tote verantwortlich als die illegalen. So sterben Schätzungen zufolge pro Jahr allein 120.000 Menschen in Deutschland an den Folgen von Tabakkonsum. Hier will Ludwig weiter gegensteuern: Sie kündigte an, ein vollständiges Werbeverbot für Tabak und E-Zigaretten durchsetzen zu wollen. Die Zahl der Raucher liegt aktuell bei etwa 28 Prozent.



Beim Thema Alkohol zählt Deutschland im internationalen Vergleich nach wie vor zu den Ländern mit dem höchsten Konsum: Rund 18 Prozent der Männer und 14 Prozent der Frauen haben aktuellen Studien zufolge einen "riskanten Alkoholkonsum" von mehr als 20 Gramm Alkohol bzw. zehn Gramm Reinalkohol pro Tag.