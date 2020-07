Wegen der Affäre um die Droh-E-Mails war am Dienstag Hessens Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten. In der vergangenen Woche hatte ein Sonderermittler in Hessen seine Arbeit aufgenommen, der Hinweisen auf ein rechtes Netzwerk in der Polizei nachgehen soll.