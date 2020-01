Drug Checking Mit dem Begriff wird die chemische Analyse von meist illegalen Drogen bezeichnet. Damit sollen Konsumenten vor Überdosierungen oder gefährlichen Beimischungen geschützt werden. Rechtlich ist die Methode allerdings sehr umstritten. In mehreren europäischen Ländern gibt es Modellprojekte, auch in Berlin ist ein entsprechendes Projekt geplant.

Sie habe sich mit Bundesgesundheitsminister und CDU-Politiker Jens Spahn darauf verständigt, "Drug Checking" in Verbindung mit intensiver Beratung in diesem Jahr näher anzuschauen, sagte sie weiter. "Wir sind uns einig, mit Experten darüber zu sprechen, ob es ein Modell gibt, das in Deutschland funktionieren könnte." Derzeit sei dieses Angebot in Deutschland eher verpönt, weil es mit einem Freifahrtschein für den Konsum problematischer Drogen gleichgesetzt werde.