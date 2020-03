Der Bundesrat hat die lange umstrittene neue Düngeverordnung gebilligt. Sie sieht deutlich schärfere Vorschriften für Landwirte beim Ausbringen von Dünger vor – besonders in Gebieten, wo das Grundwasser stark belastet ist. So muss künftig in sogenannten roten Gebieten mit besonders hoher Nitrat-Belastung ein Fünftel weniger Dünger ausgebracht werden. Wie das eingehalten werden soll, bleibt den Landwirten überlassen.