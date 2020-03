Bundesregierung und EU-Kommission hätten dazu eine Einigung erzielen können, heißt es am Donnerstag von der Deutschen Presseagentur dpa. Darauf hingewirkt hatte auch Claudia Dalbert, die – ebenfalls grüne – Landwirtschaftsministerin in Sachsen-Anhalt.

"Die noch nicht absehbaren Auswirkungen der Coronapandemie haben mich dazu veranlasst, um einen Aufschub der Umsetzung der Düngeverordnung zu bitten. Die geltende Landesverordnung in Sachsen-Anhalt, die mit einer Binnendifferenzierung arbeitet, stellt den Schutz des Grundwassers in Sachsen-Anhalt sicher", erklärt Dalbert.

Am Montag hatte Dalbert Bundesministerin Julia Klöckner von der CDU in einem Brief gebeten, wiederum die EU-Kommission um zeitlichen Aufschub zu bitten. Offenbar mit Erfolg: Die Düngeverordnung müsse zwar wie vorgesehen im April in Kraft treten. Aber: "Die zur Umsetzung notwendige Verwaltungsvorschrift, insbesondere die neue Ausweisung der sogenannten roten Gebiete, [muss] erst zum 01.01.2021 vorliegen. Das heißt, die verschärften Regelungen […] müssen erst ab 01.01.2021 gelten. Die bisherigen [Landesverordnungen] gelten bis 31.12.2020 weiter fort." Man begrüße, dass die Bundesländer drei Monate mehr Zeit bekämen, an einer vernünftigen Umsetzung zu arbeiten.