Das Treffen von Bund und Ländern zu möglichen finanziellen Hilfen für Landwirte ist ohne konkrete Ergebnisse geblieben. Über Bundeshilfen für von der Dürre betroffene Bauern soll frühestens nächste Woche entschieden werden. Zuerst müsse das genaue Ausmaß der Schäden beziffert werden, hieß es aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium. "Wir brauchen verlässliche Zahlen, Daten und Fakten", erklärte Staatssekretär Herman Onko Aeikens. "Auf Länderebene laufen bereits eine Reihe von Hilfsinitiativen - unter anderem Futterbörsen, da besonders die viehhaltenden Betriebe unter großem Druck stehen ", erklärte Aikens weiter. Das präzise Ausmaß der Schäden lasse sich aber "erst nächste Woche" ermessen. Neben der Erntebilanz sollen für eine Bewertung Preissteigerungen in den Blick genommen werden.

Der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus (SPD), äußerte sich nach dem Treffen enttäuscht. "Dass in dieser Situation kein klares Signal aus Berlin kommt, ist ernüchternd", erklärte er. "Ich hatte gehofft, eine Entscheidung sei bereits in greifbare Nähe gerückt".

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will erst kommende Woche über Hilfen für Landwirte entscheiden. Bildrechte: dpa

Angaben, wie hoch die Dürre-Schäden in der Landwirtschaft bundesweit sind, machte das Bundeslandwirtschaftsministerium bisher nicht. Insgesamt summieren sich die Angaben mehrerer stark betroffener Länder aber auf rund 1,3 Milliarden Euro. Allein in Sachsen werden die Schäden bisher auf 308 Millionen Euro geschätzt.



Klöckner hat mehrfach deutlich gesagt, die amtliche Erntebilanz abzuwarten. Dies ist für Ende August vorgesehen. Zuständig für Hilfen sind zuerst die Länder. Zuletzt stellten Bund und mehrere Länder 2003 insgesamt 72 Millionen Euro an Hilfen wegen einer Dürre bereit.