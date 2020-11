Im Zusammenhang mit dem Anschlag von Wien gibt es seit dem Morgen Razzien in Deutschland. Wie das Bundeskriminalamt über Twitter mitteilte, werden Wohn- und Geschäftsräume in Osnabrück in Niedersachsen, im hessischen Kassel und im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein durchsucht.



Im Fokus stehen laut BKA vier Personen. Sie sollen Verbindungen zu dem mutmaßlichen Attentäter von Wien gehabt haben. Sie seien aber nicht tatverdächtig. Die österreichische Justiz habe entsprechende Erkenntnisse an deutsche Behörden übermittelt.