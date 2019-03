Kritik der Union, wonach der Verteidigungshaushalt zu niedrig sei, wies Scholz zurück: Für Verteidigung stünden 2020 mehr als sechs Milliarden Euro mehr zur Verfügung als 2018. Es sei damit gelungen, "die Trendwende bei den Verteidigungsausgaben zu verstetigen", erklärte Scholz. Er wies außerdem darauf hin, dass in den vergangenen Jahren wegen guter Finanzlage letztlich stets mehr für Verteidigung ausgegeben worden sei als zuvor in der Planung veranschlagt.



Vor allem bei den USA steht Deutschland wegen vermeintlich zu niedriger Verteidigungsausgaben in der Kritik. In den NATO-Verträgen ist geregelt, dass Mitgliedsländer Wehr-Ausgaben in Höhe von zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts anstreben. Deutschland liegt seit Jahren darunter.