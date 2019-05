Osten hat kaum etwas vom Splitting

Besonders häufig werden diese Steuererleichterungen in Bundesländern gewährt, in denen die Ehefrauen kaum und Ehemänner viel arbeiten, also Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Dagegen habe der Osten Deutschlands kaum etwas davon, erklärt Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.

Von dem Ehegattensplitting profitierten insbesondere Ehepaare, bei denen das Gehalt sehr unterschiedlich sei. "Und es ist so, dass in Ostdeutschland die Gehälter beider Ehepartner ähnlicher sind als in Westdeutschland. Man nennt das ja den Gender Pay Gap. Das heißt, in Ostdeutschland verdienen Frauen im Durchschnitt sieben Prozent weniger als Männer, während es in Westdeutschland 20 Prozent sind", sagt Holtemöller. Und dieser Unterschied erkläre, warum das Ehegattensplitting so unterschiedliche Auswirkungen in Ost und West habe.

Wie groß diese Auswirkungen sind, hat die Partei die Linke beim Bundesfinanzministerium erfragt. Die Antwort: Auch gemessen am jeweiligen Steueraufkommen bekommen die westdeutschen Ehepaare durch das Ehegattensplitting mehr raus als die Ostdeutschen.

Linke: Osten subventioniert westdeutsches Familienmodell