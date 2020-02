In den Summen ist zum einen der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Für Heimbewohner kommen daneben noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und auch für Investitionen in den Einrichtungen hinzu.

Die Kosten für die reine Pflege sind in Mitteldeutschland im bundesweiten Vergleich niedrig. In Thüringen liegen sie bei durchschnittlich 421 Euro, in Sachsen-Anhalt bei 498 Euro und in Sachsen bei 504 Euro. Im bundesweiten Durchschnitt sind es 1.006 Euro. Auch bei den Kosten für Unterkunft und Verpflegung gibt es eine große Spanne: von 573 Euro in Sachsen-Anhalt bis 1.024 Euro in Nordrhein-Westfalen. Im Schnitt liegen die Kosten bei 756 Euro.