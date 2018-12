Starten wir mit einem Beispiel: Monika B. stand schon zu DDR-Zeiten vor Schülern. Sie unterrichtete Biologie und war Freundschaftspionierleiterin. Nach der Wende war mit Letzterem natürlich Schluss. Monika B. bildete sich im Selbststudium weiter und ist nun seit mehr als 20 Jahren Lehrerin für Biologie und Geographie. Doch egal, wie viele Stunden sie vor Klassen steht - in der Lohntüte hat sie deutlich weniger als viele ihrer Kollegen.

Roman Schulz von der sächsischen Bildungsagentur erklärt: "Die Vergütung im Lehrerberuf erfolgt nicht nach dem tatsächlichen Unterrichtseinsatz, sondern nach der Ausbildung. Und Standard ist es in Deutschland, dass die Lehrer eine Ausbildung in zwei Fächern haben. Ein-Fach-Lehrer sind etwas geringer bezahlt worden." Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kann die Differenz mehrere hundert Euro pro Monat betragen.

Schulz zufolge wurde jahrelang um eine Lösung des Problems gerungen. Schließlich sei eine für die meisten akzeptable Variante gefunden worden: Wer seit vielen Jahren auch ein zweites Fach unterrichtet hatte, konnte in Sachsen ein Anerkennungsverfahren durchlaufen. Nach einer Hospitation seien die Lehrer in die sogenannte Anerkennung gekommen. Zum 1. Juli 2018 seien um die 600 Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen als Zweifachlehrer juristisch anerkannt und entsprechend besser bezahlt worden.