Doch könnte aus der Empfehlung möglicherweise eine Vorschrift werden, wenn sich die Länder-Regierungschefs in der kommenden Woche erneut mit der Kanzlerin treffen? "Also ich gehe davon aus, dass nochmal diskutiert wird und erkannt wird, dass diese Maßnahme nicht zielführend ist", sagt Tobias Krull, familienpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt. Es gehe darum, die Maßnahmen so zu gestalten, dass sie zwar dem Gesundheitsschutz dienen. Sie dürften aber nicht so scharf sein, dass sie in der Realität gar nicht umgesetzt werden könnten. "Und die Ein-Freund-Regel, aus meiner Sicht, wäre da nicht umsetzbar", glaubt Krull.