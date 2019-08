E-Mobilität Mit Automatik zum Führerschein?

Für mehr E-Mobilität auch in Fahrschulen will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Automatik-Führerschein attaktiver machen. Die bisherige Einschränkung, wer auf Automatik gerlernt hat, darf auch nur Automatik fahren, soll es so nicht mehr geben. Sachsens Fahrlehrerverband begrüßt die Pläne.

von Grit Bobe, MDR AKTUELL