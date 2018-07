Nach dem ersten Jahr ist ein Anfang gemacht. So sieht es "Terre des femmes". Die Frauenrechtsorganisation hat bei den Bundesländern abgefragt, wie sie das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen umsetzen.

In Deutschland gilt jetzt für alle, dass Heiraten erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Doch was ist mit minderjährigen Flüchtlingen, die bereits verheiratet herkommen? Geht es um 16- oder 17-Jährige, wird der Fall gemeldet. Ein Gericht entscheidet dann, ob die Ehe aufgehoben wird. Bei unter 16-Jährigen ist die Ehe automatisch unwirksam.

Nun sind die Zahlen deutlich gesunken: Laut Ausländerzentralregister gibt es rund 300 verheiratete Minderjährige, 2016 waren es fünf Mal so viele . Der unvollständigen Umfrage von "Terre des femmes" zufolge wurden in den Bundesländern rund 250 Fälle gemeldet.

Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD, erklärt sich das so: "Ich glaube, dass die Zahlen deshalb geringer sind, als wir ursprünglich dachten, weil noch nicht alle Fälle gemeldet werden. Außerdem ist in den Behörden noch keine ausreichende Praxis im Umgang mit diesem Gesetz entstanden. Ich glaube auch, dass die Jugendämter ein viel offeneres Auge für die Problematik haben müssen. Das wird aber noch kommen."

Das braucht noch etwas Zeit. In den Ländern könnte das auf jeden Fall effektiver laufen. Denn vor Ort müssen die Kinderehen entdeckt werden. Da ist die Ausländerbehörde gefragt, die dann das Jugendamt informiert. Im Asylverfahren ist aber auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig. Viele Ebenen sind also beteiligt. Wie das praktisch klappt, wollte das SPD-geführte Bundesjustizministerium auf Anfrage nicht erklären. Eine Erklärung ist laut FDP auch gar nicht möglich, weil die Statistiken fehlen.

Das hat das Ministerium gleich mehrfach betont, als die FDP im Juni eine Kleine Anfrage gestellt hat. Fraktionsvize Katja Suding: "Es müssen vor allem erst mal die Zahlen erhoben werden. Das ist unsere Forderung, damit geguckt werden kann, wo noch nachgesteuert werden muss. Das ist die Grundlage für jedes weitere Handeln. Ich erwarte, dass der Bund mehr macht als das Getöse damals um das Gesetz, als es in Kraft getreten ist. Wenn das mehr sein soll als Schaufensterpolitik, müssen die Daten wirksam erhoben werden."

Das Gesetz soll innerhalb der ersten drei Jahre evaluiert werden. Damit wolle die Regierung im nächsten Jahr beginnen, sagt der SPD-Abgeordnete Fechner. Absehbar ist schon jetzt, dass es in den Bundesländern unterschiedlich läuft.

Deswegen würden wir uns wünschen, dass man Handlungsleitfäden entwickelt und allen Behörden zur Verfügung stellt – für Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit. Und es geht darum, dass das Gesetz in der Breite noch bekannter wird.

Da stimmt der SPD-Politiker Fechner zu. Wichtig sei, die Betroffenen in Sprachkursen oder Schulen zu informieren. Sie müssten auch wissen, dass Eheschließungen mit Minderjährigen in religiösen und traditionellen Zeremonien verboten sind. Bisher sei da kein einziges Bußgeldverfahren bekannt. Wie das Gesetz gegen Kinderehen tatsächlich wirkt, lässt sich also erst beurteilen, wenn alle Fälle und Daten erfasst sind.