Der Entwurf knüpft den Abschuss allerdings an Bedingungen. So müssen Wölfe vor Ort schon Nutztiere gerissen haben. Außerdem müsse zum Schutz weiterer Nutztiere schnell gehandelt werden. Wölfe in Weidegebieten vorsorglich abzuschießen, soll weiterhin verboten sein.

Das SPD-geführte Umweltministerium hatte sich monatelang mit dem CDU-Agrarministerium über die Voraussetzungen gestritten , unter denen Wölfe abgeschossen werden dürfen. Die Tiere stehen in Europa unter Schutz, seit einigen Jahren breiten sie sich in Deutschland zur Freude vieler Naturschützer wieder aus. Schäfer und andere Tierhalter beobachten die Rückkehr der Wölfe allerdings mit Sorgen. Oft reißen sie Nutztiere , auch wenn diese hinter Zäunen weiden.

Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Brandenburg, in denen Wölfe am häufigsten gesichtet werden, begrüßten den Entwurf des Umweltministeriums. Er sei ein Schritt in die richtige Richtung, hieß es aus dem brandenburgischen Umweltministerium. "Alles, was zum besseren Umgang mit dem Wolf beiträgt, ist willkommen." Derzeit werde allerdings noch geprüft, ob der Vorschlag alle Probleme löse.