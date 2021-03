Hörer machen Programm Kritik am eingeschränkten Regelbetrieb in sächsischen Kitas

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Karsten Möbius

Die Kitas in Sachsen laufen seit dem 15. Februar im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet: Kita-Alltag mit Hygienekonzept. Ein Vater aus Dresden kritisiert die Umsetzung in der Kita seiner Tochter: Dort seien drei Gruppen zusammengelegt worden, sodass jetzt 45 Kinder in einer Gruppe betreut würden, die bei einem Corona-Fall alle in Quarantäne gehen müssten. Gibt es überhaupt eine Vorgabe für die maximale Gruppengröße in Kitas?