Justizvollzugsanstalten oder Gefängnisse - hier werden schuldig gesprochene Straftäter untergebracht. Und dann gibt es den Maßregelvollzug. Hier landen all jene, die etwa im Drogenrausch oder mit einer schweren psychiatrischen Erkrankung straffällig geworden sind. Und es scheint, als gebe es einen Trend, denn immer häufiger tauchen Meldungen auf, dass die Plätze im Maßregevollzug überbelegt sind – so etwa in Sachsen-Anhalt.

Petra Köpping Bildrechte: dpa

Sechs Kliniken für Forensische Psychiatrie gibt es in Sachsen – für die Behandlung und Haft straffällig gewordener Menschen, die entweder psychiatrisch erkrankt oder suchtkrank sind. Für die Unterbringung im Maßregelvollzug ist das sächsische Sozialministerium zuständig.



Staatsministerin Petra Köpping sieht im Freistaat keine Kapazitätsprobleme. Köpping sagte: "Unsere Einrichtungen können damit sehr gut umgehen, so wie es im Moment ist. Und wir haben jetzt auch nicht so den großen Zuwachs wie in anderen Bundesländern. Insofern helfen sich die Einrichtungen auch untereinander, so dass wir im Moment einschätzen können, dass wir damit gut zurechtkommen."