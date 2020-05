Für das Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin ist am Donnerstag der erste Spatenstich gesetzt worden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte, das Freiheits- und Einheitsdenkmal erinnere "an die Zivilcourage derjenigen Menschen, die ihre Stimme erhoben für demokratische Freiheitsrechte".