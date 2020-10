In Potsdam finden heute die zentralen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit statt. Am Vormittag gab es einen ökumenischen Gottesdienst, am Mittag folgte dann ein Festakt mit 230 geladenen Gästen in der Metropolishalle. Daran nahmen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Altbundespräsidenten Horst Köhler, Joachim Gauck und Christian Wulff, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Altkanzler Gerhard Schröder und Bürgerdelegationen aus den 16 Bundesländern teil.