Demnach müssten Prozessbevollmächtigte der Jobcenter sich zunächst mit ihrem Vorgesetzten abstimmen, bevor sie im Gerichtssaal einem Vergleich zustimmen könnten. So kämen viele Vergleiche gar nicht zustande, sagte Fock. Es sei ein Verlust des Rechtsfriedens, wenn immer häufiger Richter entscheiden müssten.

Besonders hoch sei die Belastung durch Hartz IV-Klagen am Landessozialgericht in Sachsen-Anhalt. Fast zwei Drittel der jährlich eingehenden 15.000 bis 18.000 Klagen kämen aus diesem Gebiet. In Bayern oder Baden-Württemberg machten sie kaum ein Fünftel der eingehenden Klagen aus.