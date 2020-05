Bund-Länder-Einigung Kontaktbeschränkungen mindestens bis Ende Juni

Im Beschluss wird weiterhin empfohlen, "die Zahl der Menschen, zu denen man Kontakt hat, möglichst gering zu halten und den Personenkreis möglichst konstant zu belassen". Auch bei privaten Treffen zu Hause sollten die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Zahl der Gäste solle an der "Möglichkeit zur Einhaltung der Abstandsregel bemessen werden". Auch eine ausreichende Belüftung sei wichtig – wenn möglich sollen private Zusammenkünfte im Freien abgehalten werden.

Dem Beschluss liegt die abnehmende Zahl an Neuinfektionen zugrunde. "Dieser Erfolg beruht wesentlich darauf, dass in allen relevanten Bereichen Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt und eingehalten worden sind", hieß es in dem Papier.