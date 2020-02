Einigung mit Brüssel Dünge-Vorgaben für deutsche Bauern verschärft

Nach Angaben von Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber wurden bereits nachträglich Änderungen an der Verordnung vorgenommen. So wurde eine "bedarfsgerechte" Düngung von Grünland in roten Gebieten erlaubt. Auch der Vorschlag des Bundes zur Sofortausweisung zusätzlicher roter Gebiete ist vom Tisch. Für den Bau von Güllelagern gibt es einen zeitlichen Aufschub.