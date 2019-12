Vertreter von Bund und Ländern waren am Sonntagnachmittag in Berlin zusammengekommen. Beteiligt waren Vertreter von Union und SPD sowie der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Durchbruch gelang nach stundenlangen Verhandlungen mitten in der Nacht.