CDU und Grüne in Hessen haben sich in der Nacht zum Mittwoch auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Damit wird es in dem Bundesland eine zweite Auflage einer schwarz-grünen Koalition geben. Beide Parteien stellten schon in der vorangegangenen Legislaturperiode die Regierung, müssen aber künftig mit einer sehr viel knapperen Parlamentsmehrheit von nur einem Mandat arbeiten.