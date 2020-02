Reform des Asylsystems Bundesregierung einigt sich auf Konzept für EU-Asylreform

Die Bundesregierung hat sich auf einen Vorschlag für eine Reform des Asylsystems in der Europäischen Union verständigt. So soll es künftig u.a. eine Vorprüfung von Asylanträgen an der EU-Außengrenze geben. Derzeit gilt in der EU die sogenannte Dublin-Vereinbarung, die aber als reformbedürftig angesehen wird. Demnach müssen Flüchtlinge in dem Land bleiben und einen Asylantrag stellen, in dem sie als erstes europäischen Boden betreten.