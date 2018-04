Öffentlicher Dienst Konfliktparteien einigen sich im Tarifstreit

Die dritte und entscheidende Verhandlungsrunde hatte am Sonntag begonnen. Anfangs zeigten sich die Verhandlungspartner noch optimistisch, doch dann kamen Komplikationen auf. Vor allem die Forderung der Gewerkschaften nach einer Mindesterhöhung von 200 Euro für untere Lohngruppen galt als problematisch für Arbeitgeber. Bereits am Dienstagvormittag zeichnete sich dann aber eine Einigung ab.

Verdi und der dbb hatten für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Zur Untermauerung ihrer Forderungen hatte es in den letzten Wochen massive Warnstreiks gegeben. Allein vergangene Woche waren rund 150.000 Beschäftigte dem Aufruf zu Arbeitsniederlegungen gefolgt. Ohne eine Einigung drohen erneut Streiks bei Stadtverwaltungen, Müllabfuhren, Kitas, Krankenhäusern, Bauhöfen sowie im öffentlichen Nahverkehr und an Flughäfen.

Letztlich waren es keine sechs Prozent in zwölf Monaten, wie von den Gewerkschaften gefordert. Vielmehr einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften am frühen Mittwochmorgen in Potsdam auf eine dreistufige Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in zwei Jahren.