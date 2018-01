Union und SPD haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf Änderungen in der Pflege geeinigt. Die Unterhändler beider Parteien vereinbarten am Dienstagabend eine bessere Bezahlung für Alten- und Krankenpfleger. In diesen Bereichen sollen Sofortmaßnahmen zudem für mehr Personal sorgen, teilte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach den Verhandlungen mit.

Pfleger demonstrieren immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen, hier in Chemnitz im August 2017. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

Dreyer stellte auch eine Angleichung des Mindestlohns in der Pflege zwischen West- und Ostdeutschland in Aussicht. Zusammen mit den Tarifpartnern wolle eine künftige Koalition dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Pflege flächendeckend zur Anwendung kommen, erklärte die Ministerpräsidentin. Besonders die Bezahlung in der Altenpflege wird immer wieder als zu niedrig kritisiert.



Es solle außerdem Erleichterungen bei der Beantragung von Leistungen geben, etwa auch beim "präventiven Hausbesuch", so Dreyer. Von ihm würden ältere Menschen profitieren, die noch nicht pflegebedürftig sind. Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zufolge, wollen beide Parteien auch pflegende Angehörigen stärken.