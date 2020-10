Tarifverhandlungen Mindestens 3,2 Prozent mehr Gehalt im Öffentlichen Dienst

Die rund 2,3 Millionen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen bald mehr Geld. Bei den Tarifverhandlungen ist eine Einigung erzielt worden. Wie mitgeteilt wurde, steigen die Einkommen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung.

Für alle Beschäftigten gibt es zusätzlich in diesem Jahr eine Corona-Prämie zwischen 225 Euro für Lehrlinge und 600 Euro für Bezieher kleinerer Einkommen.

Auch die Pflegekräfte in Deutschland bekommen mehr Gehalt. Für sie soll es künftig Zulagen geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer bezeichnete das als "historischen Durchbruch". Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdoppelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich. Laut Verdi beträgt die Lohnsteigerung für Pflegekräfte bis Ende 2022 damit rund 8,7 Prozent.

In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht. Ärzte in den Gesundheitsämtern erhalten ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich. Die Tarifvereinbarung läuft bis zum 31. Dezember 2022.