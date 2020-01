Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Braunkohle-Länder haben eine Einigung zur Stilllegung der Kraftwerke erzielt. Man wolle den Zeitplan, den man gemeinsam erarbeitet habe, nun mit den Betreibern der Anlagen vertraglich festlegen. Das teilten die Bundesregierung und die Länder Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg in einem Papier mit, das in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten wurde.

Am Donnerstagvormittag will die Bundesregierung in einer Pressekonferenz im Wirtschaftsministerium über die Einigung zum Kohleausstieg informieren. Der Zeitplan zur Stillegung von Kraftwerken werde veröffentlicht, sobald mit den Unternehmen entsprechende Festlegungen getroffen worden seien, hieß es. Voraussichtlich werde das ebenfalls am Donnerstag der Fall sein.