Deutschlandweit am höchsten ist das verfügbare Einkommen mit knapp 35.000 Euro in Starnberg in Bayern, gefolgt von Heilbronn in Baden-Württemberg mit 32.366 Euro und dem Hochtaunuskreis mit 31.612 Euro. In allen drei Kreisen liegt der Studie zufolge das durchschnittliche verfügbare Pro-Kopf-Einkommen über dem im reichsten EU-Land Luxemburg (30.600 Euro).

Sehr reiche Haushalte verzerren Statistik

Allerdings können einzelne sehr reiche Haushalte die Statistik vor allem in kleineren Städten und Kreisen verzerren. So ist den Autoren der Studie bei den Recherchen aufgefallen, dass das verfügbare Einkommen in Heilbronn seit der Jahrtausendwende sehr stark gestiegen ist, nämlich um 43 Prozent.

Das liege nicht nur an dem Fakt, dass sich Heilbronn in einer wirtschaftlichen starken Region befindet, in der in den vergangenen Jahren die Einkommen gestiegen sind, sondern vor allem daran, dass hier mehrere sehr reiche Personen gemeldet seien, unter anderem der Milliardär Dieter Schwarz, dem der Handelskonzern Lidl gehört.

Reiches München, armes Duisburg