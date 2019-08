Vermögen, Schulden und Einkommensverteilung in Deutschland

Ingesamt sind die Vermögen der privaten Haushalte zwischen 2014 und 2017 gestiegen. Wie aus einer Studie der Deutschen Bundesbank hervorgeht, erhöhte sich das Nettogesamtvermögen der Deutschen zwischen 2014 und 2017 um 18.300 Euro. Demnach würden insbesondere Haushalte mit Immobilien- Aktienbesitz von den gestiegenen Werten profitieren. Dennoch halten die Experten in ihrem Bericht fest: "Deutschland ist ein Land, in dem die privaten Vermögen sehr ungerecht verteilt sind."

Ein Indikator dafür: Das Vermögen, das den zehn Prozent der reichsten Deutschen gehört, also Hauhalte, mit mindestens 555.400 Euro Nettovermögen. Diese Gruppe, so halten die Autoren fest, nannte 2017 55 Prozent des gesamten Nettovermögens ihr Eigen. Generell sei das Nettovermögen in Deutschland ungleicher verteilt als in anderen Euro-Ländern - nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch nach Jung und Alt und je nach Familienstand. So besaß der Studie zufolge die Hälfte aller Alleinerziehenden-Haushalte 2017 weniger als 3.900 Euro Nettovermögen.