Zur Europawahl am 26. Mai sind in Deutschland 41 Parteien und andere politische Vereinigungen zugelassen. Das hat der Bundeswahlausschuss mitgeteilt.

39 Parteien und politische Vereinigungen treten bundesweit mit Listen an. Dazu kommen die CSU in Bayern sowie die CDU, die in den anderen 15 Bundesländern kandidiert. Auf den Stimmzetteln stehen daher bundesweit 40 Wahlvorschläge.