4. Verstärkte Sprachförderung im In- und Ausland

Die Sprachförderung im In- und Ausland soll intensiviert werden, etwa über das Goethe-Institut. Gemeinsam mit der deutschen Wirtschaft soll die berufsbezogene Sprachförderung weiterentwickelt werden. Auch sind Kooperationen mit Schulen im Ausland für den Deutschunterricht geplant, um angehende Fachkräfte in den Bereichen Technik, IT und Gesundheit auf einen Wechsel nach Deutschland vorzubereiten.