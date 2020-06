Das Bild zeigt ein Plastik-Service Bildrechte: IMAGO

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagte am Mittwoch, die Einwegprodukte seien "kein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen". Viele landeten in der Umwelt oder den Meeren. Die Ministerin betonte, man müsse von der "Wegwerfkultur wegkommen".



Die Bundesregierung setzt mit dem Verbot eine entsprechende EU-Richtlinie um. Bundestag und -rat müssen der Neuregelung allerdings noch zustimmen. Das Verbot soll ab 3. Juli nicht nur in Deutschland sondern in ganz Europa gelten. Ein Verkauf von Lagerbeständen bleibt aber zulässig.