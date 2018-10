Die Patientenakten sollten dabei in verschiedene Bereiche unterteilt werden: In einem Standardbereich würden Medizindaten wie Röntgenbilder festgehalten, ein Kassenbereich biete Informationen zu Bonusprogrammen, und in einem eigenen Fach könnten die Versicherten etwa Fitnessdaten speichern. Dem "Handelsblatt" zufolge entscheiden die Patienten selbst, wer auf welche Informationen zugreifen dürfe.

Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn sehen vor, dass die elektronische Patientenakte bis spätestens 2021 allen gesetzlich Versicherten zur Verfügung steht. Sollten sich Kassen und Ärzte wie in der Vergangenheit gegenseitig blockieren, will er die Ausgestaltung der Digitalakte an sich ziehen. Einige Kassen bieten ihren Versicherten bereits eine Handy-App an, um ihre Gesundheitsdaten zentral zu verwalten.