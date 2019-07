"Elterngeld Plus" Fast jedes fünfte Paar muss Partnerschaftsbonus zurückzahlen

Absolut gesehen ist die Zahl der betroffenen Familien hier nicht hoch. In Sachsen gab es im vergangenen Jahr nur 415 Fälle, bei denen der Bonus zurückgezahlt werden musste. FDP-Politiker Aggelidis will dennoch, dass die Vorgaben gelockert werden. "Diese Leistung wird ja im Vergleich dazu, wie viele Eltern sie in Anspruch nehmen könnten, viel zu wenig in Anspruch genommen."