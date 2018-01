Immer mehr Eltern nutzen Elterngeld Plus. Das Bundesfamilienministerium teilte am Mittwoch mit, dass deutschlandweit im Schnitt 28 Prozent der anspruchsberechtigten Eltern die Unterstützung bezögen. Nach der Einführung der Elterngeld-Plus-Regelung im Jahr 2015 hatte der Anteil bei 14 Prozent gelegen. In einigen Regionen wie Thüringen betrage er nun sogar bis zu 38,5 Prozent. Dem Bericht zufolge nutzten 31,2 Prozent der Mütter und 13,8 Prozent der Väter das Elterngeld Plus.

Mütter nutzen Elterngeld Plus am längsten

Das Elterngeld Plus sei ein "voller Erfolg", sagte Bundesfamilienministerin Katarina Barley. Die Regelung habe dazu geführt, dass Frauen wieder besser in den Beruf zurückkehren und dass sich Väter mehr Zeit für ihre Kinder nehmen könnten. Dem Bericht zufolge nutzen Mütter das Elterngeld Plus am längsten, im Durchschnitt 16 Monate. Bei Vätern beträgt die Nutzungszeit 6,5 Monate.

Für in Teilzeit arbeitende Eltern interessant

Für Kinder, die ab 1. Juli 2015 geboren wurden, können Eltern zwischen zwei Varianten wählen: Entweder sie beanspruchen das Basiselterngeld, das maximal 14 Monate gewährt wird, oder das Elterngeld Plus. Das Elterngeld Plus beträgt mindestens 150 Euro monatlich, höchstens jedoch 900 Euro. Es ist also halb so hoch wie das normale Elterngeld, wird aber dafür bis zu 28 Monate lang gezahlt.

Wenn beide Elternteile für 25 bis 30 Wochenstunden Teilzeit arbeiten und sich die Betreuung des Kindes teilen, kann die Leistung für vier zusätzliche Monate in Anspruch genommen werden (Partnerschaftsbonus). Es ist deshalb vor allem für in Teilzeit arbeitende Eltern interessant.

Kind wird dennoch als wirtschaftlich nachteilig empfunden

Das Familienministerium veröffentlichte auch Ergebnisse einer Befragung unter Eltern, die Elterngeld Plus in Anspruch genommen haben. Demnach schätzt eine Mehrheit der Befragten ihre wirtschaftliche Situation schlechter ein als vor der Geburt ihres Kindes. 43 Prozent der Befragten bezeichneten ihre finanzielle Lage als "gut" und "sehr gut", 34 Prozent als "auskömmlich" und 15 Prozent als "eher schlecht" und "schlecht".

Höchste Inanspruchnahme in Thüringen