Koalitionsverhandlungen Merkel sieht in wesentlichen Punkten Klärungsbedarf

Themen am Sonntag Wohnen:

Die Union will staatliche Zuschüsse für Familien mit Kindern einführen, die Wohneigentum erwerben wollen. Die SPD hingegen will den sozialen Wohnungsbau stärker bezuschussen.



Gesundheit:

Die SPD will im Gesundheitsbereich nachverhandeln. Es geht um Teile der von ihr ursprünglich geforderen Bürgerversicherung. Die Union lehnt diese vehement ab.



Arbeit:

Die SPD will sachgrundlos befristete Arbeitsverträge abschaffen. Betroffen: 1,4 Millionen Arbeitnehmer. Die Union lehnt das ab, der Widerstand in der Wirtschaft ist groß.