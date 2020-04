Allerdings sei jedes Land auch vom Grundsatz her an die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz gebunden. Sprecherin Susann Meerheim sagt, die Kultusministerkonferenz habe in ihrem Beschluss Ende März dieses Jahres festgelegt, dass das Abitur auch in diesem Schuljahr nur mit Ablegung von Prüfungen erlangt werden könne. "Die Bundesländer, die diesen Rahmen verlassen, riskieren also die Nichtanerkennung des Abiturs", erklärt Meerheim.

Vorschlag für stärker gewichtete Vornoten

Genau deswegen sind die Länder doch nicht ganz frei in ihrer Entscheidung. Sie könnten eigenmächtig Prüfungen absagen, das brächte aber enorme Nachteile für die Prüflinge. Ihre Abschlüsse an Gymnasien, Oberschulen und Berufsschulen wären dann in allen anderen Ländern nichts wert. Und deswegen hat Schleswig-Holstein, das ursprünglich die Abiturprüfungen absagen wollte, ganz schnell wieder einen Rückzieher gemacht.

Ursula-Marlen Kruse, Sachsens GEW-Landesvorsitzende Bildrechte: dpa Unterm Strich bleibt also kein wirklicher Spielraum. Sachsens GEW-Chefin Kruse hätte auf die Prüfungen, wie sie jetzt stattfinden, verzichten können. Sie hätte sich eine andere Lösung gewünscht: "Also, dass man die Noten, die vorher schon bestanden, dass man die in stärkerem Maße heranzieht und auf Präsenzprüfungen verzichtet." Kruse fürchtet nun Bildungsungerechtigkeiten. Das Lernen zu Hause dürfte gute und weniger gute Schüler und Schülerinnen noch weiter auseinander gebracht haben.

Lehrerverband glaubt nicht an schlechteren Durchschnitt

Die GEW fordert, dass nun Abstands- und Hygieneregelungen konsequent umgesetzt werden. Man fürchtet neue Corona-Infektionsherde. Diese Sorge teilt auch Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er kann auch die Sorgen der Prüflinge verstehen. Viele seien verunsichert.