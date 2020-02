Gilt ein Gesetz, das organisierte Hilfe beim Suizid unter Strafe stellt? Das soll heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden. Geklagte haben mehrere Gruppen: Schwerkranke, Sterbehilfe-Vereine und Ärzte. Sie sehen sehen durch das Verbot der Suizid-Assistenz ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht und ihre Berufsfreiheit verletzt.

Im Jahr 2015 hatte der Bundestag die Reform des Paragrafen 217 verabschiedet, um das Auftreten von Sterbevereinen einzudämmen. Diese hatten es als Dienstleistung angeboten, ihren Mitgliedern bei der Selbsttötung beizustehen. Viele Politiker des Bundestags wollten mit dem Gesetz verhindern, dass der Anschein erweckt werden könnte, in Deutschland könnte das zu einem Geschäftsmodell werden. Ein Hintergrund der Bedenken war auch das Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten.

In Europa ist Sterbehilfe ganz unterschiedlich geregelt. Während in den drei EU-Ländern Niederlande, Belgien und Luxemburg aktive Sterbehilfe unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist, ist sie in der Schweiz nur gestattet, wenn sie nicht aus kommerziellen Absichten gewährt wird.