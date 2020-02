Der Gesundheitsökonom von Eiff bewertet die ausgewogene Struktur Sachsens als positiv: "Man hat in den letzten 20 Jahren richtig und deutlich in die Krankenhäuser investiert." Ostdeutsche Krankenhäuser hätten gegenüber westdeutschen Krankenhäusern heute einen Investitionsvorsprung. Während vor allem im Westen Deutschlands Krankenhäuser in eine wirtschaftliche Schieflage geraten würden, würden sich die Investitionen im Osten auszahlen. Die Ertragslage der Krankenhäuser sei besser, da in neue Gebäudestrukturen investiert worden sei. "Dadurch kann effizienter gearbeitet werden. Hier ist ein ganz anderer Ablauf möglich. Das Personal kann wirkungsvoller eingesetzt werden", so von Eiff. Klinikschließungen betreffen momentan vor allem kleinere Häuser, ohne Spezialisierung.