Bundeshaushalt Etat ohne große Sprünge

Bundesfinanzminister Olaf Scholz verzichtet im Entwurf für den neuen Bundeshaushalt und den Plänen bis 2022 auf große Sprünge. Stattdessen will er in dem Etat laut Ministeriumskreisen zunächst die prioritären Maßnahmen in Höhe von 46 Milliarden Euro umsetzen, die in den Koalitionsgesprächen von Union und SPD vereinbart worden waren.



Bis Anfang Juli soll der Bundeshaushalt vom Parlament verabschiedet werden. Das sind die Eckpunkte:

Die "Schwarze Null", also ein Staatshaushalt ohne neue Schulden, will Scholz bis 2022 halten. Die Schuldenstandsquote soll im kommenden Jahr gemessen an der Wirtschaftsleistung unter die EU-Grenze von 60 Prozent und bis 2021 auf 53 Prozent sinken.

Die Gesamtausgaben des Bundes sollen in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 um 3,1 Prozent auf 341 Milliarden Euro steigen und 2019 um 4,4 Prozent auf 356 Milliarden sowie bis 2022 auf rund 368 Milliarden Euro steigen.



Zugleich rechnet Scholz mit Erlösen in den gleichen Größenordnungen, wobei die Steuereinnahmen von 319 Milliarden 2018 auf 362 Milliarden Euro 2022 steigen.

Bei den von der Koalition vereinbarten Prioritäten sollen in diesem Jahr vor allem die steuerliche Förderung von Wohneigentum durch Abschreibungen und Baukindergeld mit 400 Millionen Euro angestoßen werden. Hinzu kommen die Aufstockung der Mittel für das Auswärtige Amt sowie für das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 380 Millionen, Eingliederungshilfen für den sozialen Arbeitsmarkt (300 Millionen) und die Förderung ländlicher Räume mit 220 Millionen Euro.



Weitere Maßnahmen folgen bis 2021, die pro Jahr aber meist unter der Milliardengrenze bleiben. Einige Projekte der Großen Koalition stehen unter Finanzierungsvorbehalt.

Ab 2021 schlägt der Abbau des Solidaritätszuschlags mit zunächst 9,08 Milliarden Euro und 2022 mit 10,45 Milliarden Euro für den Bund zu Buche.

Bei den Ausgaben der Ministerien steht das Arbeitsressort wegen hoher Kostenpunkte wie der Rente mit rund 139,8 Milliarden Euro 2018 weiter an der Spitze. Bis 2022 legen diese Ausgaben den Berechnungen zufolge auf 158,9 Milliarden Euro zu.



Bei den Ausgaben für Entwicklung droht die Große Koalition ihr eigenes Ziel zu verfehlen. Eigentlich will die Regierung Mittel in Höhe von 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung dafür ausgeben. Im laufenden Jahr liege die Quote bei 0,5 Prozent, hieß es. Im nächsten Jahr solle sie auf 0,47 Prozent sinken. "Hier muss im Haushaltsverfahren noch deutlich nachgebessert werden", sagte ein Sprecher des Entwicklungsministeriums.