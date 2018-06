Justizministerin Katarina Barley (SPD) stellt am Freitag einen Gesetzentwurf für neue Klagemöglichkeiten von Verbrauchern gegen Unternehmen im Bundestag vor. Die sogenannte Musterfeststellungsklage soll in Fällen mit vielen Betroffenen, etwa dem Diesel-Skandal, die Durchsetzung von Schadenersatz-Ansprüchen erleichtern. Den Musterprozess sollen nur bestimmte Verbraucherschutzverbände führen können.

Streit gab es vorab unter anderem darüber, welche Verbände Musterklagen einreichen können. Die Klagebefugnis der Verbände ist an hohe Hürden geknüpft. So müssen sie zum Beispiel mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben und seit vier Jahren bestehen, um klagebefugt zu sein. Der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring kritisierte, dass viele Umwelt- und Naturschutzverbände deshalb nicht klageberechtigt seien, obwohl sie über ausreichend Kompetenz dafür verfügten.

Der Bundestag beschäftigt sich am Freitag in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf von Ministerin Barley. Am kommenden Montag werden die Abgeordneten dazu Sachverständige anhören. Die Bundesregierung will das Gesetz im November dieses Jahres in Kraft treten lassen.