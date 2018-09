Am dritten und letzten Tag seines Staatsbesuches in der Bundesrepublik ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag an seiner letzten Station in Köln eingetroffen. Das Staatsoberhaupt des EU-Beitrittskandidaten und NATO-Staates landete am Nachmittag am Flughafen Köln/Bonn.

Laschet mahnt Rechtsstaatlichkeit an

Nach seiner Landung am Flughafen Köln wurde Erdogan von NRW-Ministerpräsident Laschet empfangen. Bildrechte: dpa Hier wurde Erdogan durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet empfangen. Bei einem anschließenden Gespräch am Militärflughafen Köln-Wahn mahnte der CDU-Politiker nach eigenen Worten die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei an. Die Beziehungen der Bundesrepublik und der Türkei, so Laschet, seien "überschattet" von den Verhaftungswellen und den Einschränkungen der Presse- und Religionsfreiheit in der Türkei.

Einweihung umstrittener Moschee

Anschließend wollte Erdogan die umstrittene neue Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union Ditib offiziell eröffnen. Der sunnitisch-islamische Verein, der vom türkischen Staat kontrolliert wird, gilt für Kritiker als der verlängerte Arm Ankaras in Deutschland.

Der Besuch Erdogans in Köln wird durch einen der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Rhein-Metropole abgesichert. Rund um die Ditib-Moschee im Stadtteil Ehrenfeld legten Stadt und Polizei einen großen Sicherheitsbereich fest, der von Hundertern Polizisten geschützt wird. Ingesamt sind mehrere Tausend Polizisten im Einsatz. In der Millionenstadt herrscht die höchste Sicherheitsstufe.

Außenveranstaltung vor Moschee abgesagt

Wegen Sicherheitsbedenken hatte die Stadt Köln am Freitagabend eine geplante Außenveranstaltung mit bis zu 25.000 Besuchern an der Moschee abgesagt. Diese Veranstaltung könne "nicht genehmigt werden", sagte die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, da Ditib "kein ausreichendes Sicherheitskonzept" vorgelegt habe. Die Ditib und Erdogans Delegation reagierten mit Unverständnis und Enttäuschung auf das Verbot.

Tausende Demonstranten aller Lager

Ungeachtet der Veranstaltungsabsage vor der Ditib-Zentralmoschee zogen tausende feiernde Erdogan-Anhänger fahnenschwingend durch das Viertel an der Moschee. Trotz des großen Andrangs blieb die Lage bis zur Ankunft Erdogans am Nachmittag ruhig, wie die Polizei mitteilte.

Erdogan-Anhänger schwenken Fahnen und jubeln im Umfeld der Ditib-Zentralmoschee. Bildrechte: dpa Neben der Moschee-Eröffnung waren in Köln mehrere Kundgebungen anlässlich des Erdogan-Besuches angemeldet. Bei einer der größten Protestveranstaltungen gegen den türkischen Präsidenten versammelten sich allerdings deutlich weniger Menschen als im Vorhinein vermutet. Statt der erwarteten 10.000 Teilnehmer kamen nach Schätzungen von Beobachtern nur rund 2.000 Menschen zusammen. Die Polizei hielt sich mit Angaben zu den Teilnehmerzahlen zurück. Unter dem Titel "Erdogan not welcome" hatten kurdische und linke Erdogan-Gegner zum Protest am Rheinufer aufgerufen.

Wirtschaft, Flüchtlinge, Terrorismus