Türkischer Journalist Dündar fordert kritischen Umgang mit Erdogan

Can Dündar hat die Bundesregierung aufgerufen, sich stärker für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei einzusetzen. Kurz vor dem Deutschlandbesuch von Recep Tayyip Erdogan sagte Dündar, er verstehe, dass eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme in der Türkei für die Bundesregierung von besonderem Interesse sei. Allerdings dürfe diese Sorge nicht das Einfordern von demokratischen Regeln überdecken.