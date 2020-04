Rumänische Erntehelfer Zu Hause beschimpft, in Deutschland herbeigesehnt

Deutsches Gehalt gerade in Krisenzeiten unverzichtbar

Zudem gelten die osteuropäischen Erntehelfer als leidensfähig, oft sind sie von zu Hause prekäre Arbeitsbedingungen und Knochenarbeit gewohnt. Die meisten von Echerts Team arbeiten in Rumänien selbst in der Landwirtschaft – mit ihrem Stückchen Land, das sie besitzen, sind sie oft Selbstversorger. Beim Ernteeinsatz in Deutschland können sie zwischen 3.000 bis 5.000 Euro netto verdienen, in nur zwei Monaten. In Rumänien entspricht das dem Netto-Jahresgehalt vieler Arbeiter. Auf die "bedeutende Kapitalspritze", wie Teamchef Echert sie nennt, wollen weder er noch seine Mitstreiter verzichten. Gerade jetzt in der Corona-Krise nicht.

Denn Rumänien droht angesichts der Coronavirus-Pandemie der Wirtschaftskollaps. Die Regierung in Bukarest verfügt über nur wenige Rücklagen. Zwar wird sie einige Hilfspakete schnüren und für einige Monate Kurzarbeit bezahlen können. Doch zu mehr reicht es nicht. Als zu Monatsbeginn von der deutschen Regierung die Anfrage nach Zehntausenden Erntehelfern kam, reagierte die rumänische Regierung schnell mit einer Zusage. Das Bukarester Innenministerium begründete, man wolle mit der Aktion den eigenen Landsleuten helfen, die durch die Coronakrise in finanzielle Bedrängnis geraten seien. Dass aber binnen eines Tages gleich Tausende Arbeitskräfte auf einmal ausreisen wollten, damit hatte selbst die Bukarester Regierung nicht gerechnet.

Abreise läuft jetzt koordiniert

Die Bilder vom Airport im siebenbürgischen Cluj gingen Mitte April um die Welt: Statt Mindestabstand herrschte damals dichtes Gedränge. In sozialen Netzwerken wurden die Erntehelfer von ihren eigenen Landsleuten als "Deutschlands Sklaven" beschimpft, die nicht einmal wüssten, wie man sich in der Coronavirus-Pandemie zu verhalten habe. Doch inzwischen zeigen die rumänischen Behörden Härte, was die Kontrolle bei der Abreise der Erntehelfer angeht. Vor Abflug und bei Ankunft wird die Körpertemperatur gemessen, pro Tag dürfen vom siebenbürgischen Airport in Cluj nur noch zwei Flieger starten, um Gedränge zu verhindern. In den Fliegern selbst lässt sich der von Virologen empfohlene Mindestabstand von 1,50 Meter schlicht und einfach nicht einhalten. Die deutschen Landwirte wollen die Maschinen möglichst bis auf den letzten Platz belegen, schließlich werden sie von ihnen bezahlt. Dichtes Gedränge Mitte April vor dem Airport in Cluj. Bildrechte: dpa

Kritik an Ausnahmeregelung für Erntehelfer