Covid-19-Test nur bei Auffälligkeiten

Die Erntehelfer, die nun am Flughafen Leipzig/Halle eintreffen, werden auf Herkunft und Erreichbarkeit abgefragt. Bei allen Passagieren würde zudem die Temperatur gemessen, heißt es vom zuständigen Gesundheitsamt Nordsachsen. Einen Covid-19-Test gebe es nur bei Auffälligkeiten. Generell gilt für alle ausländischen Saisonkräfte, dass sie zunächst zwei Wochen lang unter spezielle Quarantäne gestellt werden: Sie arbeiten in kleinen Gruppen auf dem Feld – strikt getrennt von den anderen Beschäftigten. Den Hof verlassen dürfen die osteuropäischen Arbeiter in den ersten 14 Tagen aber nicht, weil sie unter gesundheitlicher Beobachtung stehen.

Dichtes Gedränge vor Flughafen in Rumänien

Ein Bild vom vorigen Donnerstag: Erntehelfer warten im rumänischen Cluj vor dem Airport auf Einlass. Bildrechte: dpa Während zahlreiche Landwirte die Sonderreisen ihrer Erntehelfer aus Osteuropa begrüßen, gibt es auch viel Kritik an der Ausnahmeregelung. Schließlich gelten wegen der Pandemie weltweite Reisewarnungen. Befeuert wurde die Kritik zuletzt durch die Bilder vom Flughafen im rumänischen Cluj-Napoca. Dort waren vorigen Donnerstag erste Flugzeuge mit Erntehelfern nach Berlin-Schönefeld und Düsseldorf gestartet. Sicherheitsabstände wurden dabei keine eingehalten. Vielmehr warteten rund 2.000 Reisende dicht gedrängt vor dem Airport auf ihre Abfertigung. Auch in den vollbelegten Fliegern ist ein wie vom Robert Koch-Institut empfohlener 1,5-Meter-Sicherheitsabstand schlicht nicht einzuhalten. Virologen warnen immer wieder vor dem erhöhten Infektionsrisiko, wenn sich größere Gruppe auf engem Raum aufhalten.

Grüne bezeichnen Sonderflüge als "skandalös"

Der agrarpolitische Sprecher der Grünen, Friedrich Ostendorff, bezeichnete am Ostermontag in der "taz" die Umsetzung der ersten Sonderflüge als "skandalös". Es mache den Eindruck, "dass für billigen Spargel alle gesundheitlichen Bedenken und ernsthaften Vorsorgemaßnahmen beiseite geschoben werden".



Kritik, die der Deutsche Bauernverband nicht gelten lassen will. Man halte sich bei der Anreise der Erntehelfer in gesonderten Charterflügen an die Vorgaben zum Infektionsschutz, hieß es auf MDR-Anfrage. Auch würden die ausländischen Saisonkräfte bei weitem nicht nur für den Spargel benötigt, sondern die deutschen Verbraucher auch mit Obst und Gemüse versorgen.

Ein Teil der Spargelfläche bereits aufgegeben