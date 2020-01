Rechtsextremismus Hat die AfD Rechtsextremismus salonfähig gemacht?

Die rechtsextreme Szene in Deutschland hat in den letzten Jahren an Zulauf gewonnen: Neonazis sind gut vernetzt, rechtsextreme Gruppierungen wie die Identitäre Bewegung oder die Reichsbürger erstarken. Ist die AfD in den ostdeutschen Bundesländern so stark, weil der Rechtsextremismus im Osten so verbreitet ist? Oder ist die AfD mitverantwortlich dafür, dass der Rechtsextremismus erstarkt? Das fragt MDR-AKTUELL-Hörerin Eva Kühnel.

von Matthias Reiche, MDR AKTUELL