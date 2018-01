Viele Erstaufnahmeeinrichtungen für "Flüchtlinge"  stehen leer!

Problematischer ist in vielen Kommunen hingegen die dauerhafte Unterbringung von anerkannten Asylsuchenden in eigenen Wohnungen - weil preiswerter Wohnraum schlicht fehlt. In Berlin müssen sogar noch immer rund 3.700 Flüchtlinge in Notunterkünften wie alten Kasernen oder Bürogebäuden leben.